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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: بوتين وافق علي اعتقال الصحفي الأمريكي..ومطالب بالكرملين لتعميق المواجهة مع واشنطن

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، نقلا عن مصادر روسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على اعتقال الصحفي الأمريكي المتهم بالتجسس.

وحسب “بلومبرج”، قالت مصادر روسية، إن “هناك تأثيرا متزايدا لمسؤولين بالكرملين لتعميق المواجهة مع أمريكا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن وثيقة مسربة، بأن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” وضعت أربعة سيناريوهات يمكن أن تؤثر على الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك الوفاة المفاجئة لرئيسي روسيا أو أوكرانيا.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تم تجميع الوثيقة من قبل وكالة استخبارات الدفاع في فبراير ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب مجموعة من الوثائق السرية الأخرى، معظمها يتعلق بتورط الولايات المتحدة في نزاع أوكرانيا.

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والسيناريوهات الأربعة التي تناولتها وكالة استخبارات الدفاع هي وفاة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو إزاحة القيادة داخل القوات المسلحة الروسية، أو الضربة الأوكرانية على الكرملين.

وبحسب ما ورد تعتقد وكالة الاستخبارات الأمريكية أن الضربة الأوكرانية على الكرملين يمكن أن تؤدي إلى “تعبئة عسكرية واسعة النطاق” في روسيا أو تهديد من قبل بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية.

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