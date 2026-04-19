انطلاق المباراة بعد 20 دقيقة.. ماذا يحدث قبل لقاء أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة

كشفت تقارير صحفية عن كواليس ما قبل مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، في إطار إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقا للتقارير فإن مراقب المباراة الأمني طالب لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري بالنزول إلي أرض ملعب المسيرة الخضراء لانطلاق مباراة آسفي بعد هدوء الأمور عقب اقتحام الجماهير ملعب المباراة في إياب كأس الكونفدرالية.

وأوضحت أن هناك مشاورات بين لاعب. اتحاد العاصمة الجزائري والجهاز الفني واتحاد الكرة الجزائري

واختتمت أنه تم نزول لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري لأرضية ملعب المسيرة الخضراء لإجراء عملية الإحماء بعد إبلاغهم من جانب مراقب مباراة آسفي بانطلاق المباراة بعد 20 دقيقة.