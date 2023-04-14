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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يهنئ البابا تواضروس وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

صدى البلد

 

تقدم  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، باسم أسرة جامعة الأقصر وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

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وتمنى رئيس جامعة الأقصر، السعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان.

وأشار الدكتور حمدي محمد حسين، إلى أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

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