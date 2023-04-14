اللقطات الأولى من الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق

نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، اللقطات الأولى من الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن في جدة.

وانطلق الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق في مدينة جدة السعودية.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، صورة لحوار ودي بين الوزير سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في جدة.

وكتب المتحدث باسم الوزارة: "حوار ودى بين سامح شكرى وزير الخارجية وشقيقه الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قبيل بدء الاجتماع التشاوري العربى فى جدة اليوم".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، عن عقد الوزير سامح شكري عدة لقاءات قبيل اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بجدة.

ووصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، للمشاركة في الاجتماع التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي كان في استقبال شكري لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.