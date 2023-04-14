رئيس حزب الشعب الديمقراطي: السيسي دارس متعمق في علم الاجتماع

علق خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على نشاط الرئيس السيسي خلال شهر رمضان، وإفطاره مع رجال الجيش والشرطة وأهالي الأسمرات.

وقال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي "محمد سعيد محفوظ"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "الرئيس السيسي دارس متعمق في علم الاجتماع".

وأضاف خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي،: "في شهر رمضان يعتبر الجمع في الإفطار أمر لازم وضروري لاستعادة اللحمة وإيجاد قدر من الترابط ما بين كل القطاعات"، مؤكدا: "الرئيس السيسي يعلم مدى أهمية الإفطارات الاجتماعية في شهر رمضان المبارك ويعلم مدى ما تؤدي وتؤثر فيه طوال العام".

