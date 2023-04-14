عفاف شعيب: اتطلقت بسبب مكالمة تليفون

كشفت الفنانة عفاف شعيب، تفاصيل طلاقها بسبب مكالمة تليفون، موضحة أن اكتشفت خيانة زوجها لها مصادفة، إذ سمعت بالصدفة مكالمة له مع امرأة أخرى.



وردت عفاف شعيب، خلال لقائها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناتي "النهار والمحور"، على سؤال بسمة وهبة لها، هل ترى نفسها أفضل من فاتن حمامة، التي عملت في السينما، ولم ترتد مايو أو قميص نوم.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.