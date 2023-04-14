عفاف شعيب: مش ممكن أخلع الحجاب علشان دور

حلت الفنانة عفاف شعيب، ضيفة على برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، حيث تحدثت خلال لقائها عن العديد من الأسرار حول مشوارها الفني، مؤكدة أنها مع مصطلح السينما النظيفة.

وقالت عفاف شعيب، خلال لقائها: دخلت مجال السينما عشان بحبه، ولكن أنا مع مصطلح السينما النظيفة، وهي اللي من غير قبلات وأحضان.



وعلقت بسمة وهبة، على عدم مشاركة عفاف شعيب في أعمال سينمائية، ‏قائلة لها: هو إنتي أحسن من فاتن حمامة عشان متقدميش سينما.



وأضافت عفاف شعيب، أنها لا تقتنع بالشعر المستعار، مشددة على ارتداء الحجاب وأنه من المستحيل التخلي عنه مهما بلغت الأسباب أو الدور الذي يعرض عليها، معلقة: مش ممكن أخلع الحجاب عشان دور ومش مقتنعة بالباروكه.