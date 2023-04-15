حبس نصاب بيع القطع الأثرية والإتجار في العملة بالقاهرة

قررت نيابة المرج، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاتجار في النقد الأجنبي وبحوزته مبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية، و15 هاتفا محمولا، وجهاز "لاب توب"، و3 تماثيل فرعونية مُقلدة، وسبيكة ذهبية مُقلدة، وكمية من مخدرى الحشيش والآيس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل، وإرسال المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيمائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على شخص لقيامه بالنصب على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية والاتجار فى النقد الأجنبى.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بالنصب على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية، والاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

تم استصدار إذن من النيابة العامة، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته مبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية، و15 هاتفا محمولا، وجهاز "لاب توب"، و3 تماثيل فرعونية مُقلدة، وسبيكة ذهبية مُقلدة، وكمية من مخدرى الحشيش والآيس .

وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالى للاتجار بالنقد، والتماثيل للاتجار بها والنصب على المواطنين، والمواد المخدرة بقصد التعاطى.