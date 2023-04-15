عمرو الليثي يقدم 7 آلاف جنيه لمسن وزوجته لدعمهما في مشروع ملابس

بادر الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديم برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة"، بإهداء الحاج أبو إسماعيل "70 عاما" وزوجته واللذان لديهما معرض للملابس البسيطة فى الشارع، مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه هدية من البرنامج لتطوير مشروعهم.



وخلال الحلقة، قال الحاج أبو إسماعيل: “أنا كنت شغال عامل في الشئون الاجتماعية وطلعت معاش من عام 2011 وعندنا 3 أولاد وبنتين، وبصرف على البيت من المعاش ومشروع بيع جلاليب على قدنا وربنا بيبارك في الجنيه”.



وعندما بادر الإعلامي عمرو الليثي بتقديم المبلع المالي إلى الزوجين، عبرت زوجة الحج أبو اسماعيل عن سعادتها قائلة: "كفاية نشوفكم وأنا بتابعك يا أستاذ عمرو وبحب برنامجك جدا".