حريق سنترال رمسيس.. مدبولي: وجهنا كافة المنشآت الخدمية بمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه تم توجيه كافة الوزارات التى تحتوي على منشآت خدمية بمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية للاطمئنان والتأكد من عدم تكرار حادث سنترال رمسيس مرة أخرى .

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أنه تم توجيه الجهات المعنية بتأمين كافة المنشآت ومراجعة وسائل التأمين من الحرائق وغيره في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن منظمة البريكس تسعى للتبادل التجاري بالعملة المحلية وهذا سيخفف الضغط عن العملة الصعبة.

وأضاف مدبولي، أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إصلاح هيكلة فوائد الديون التي تعيق الدول في تنمية الإصلاحات الهيكلية، وأن هناك إجماعا دوليا كاملا على تأثير الأحداث الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد وتحقيق المستهدفات على مستوى العالم.

وأوضح أن التداعيات السياسية ألقت بظلالها على فعاليات مجموعة قمة البريكس، مؤكدا على دور مصر الثابت فى دعم القضية الفلسطينية.