مدبولي: نسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول لتحقيق القيمة العادلة للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري ستفوق المتوقع.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفى الاسبوعى أن البنك المركزى أعلن ان احتياطى العملة الأجنبية بلغ 48. 7 دولار مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية في مسارها الصحيح.

وتابع مدبولى قائلا: “الاقتصاد المصري يتعافى ويحقق التنمية المستهدفة وتم تحقيق الفائض الأولي المتفق عليه ومرونة سعر الصرف وترشيد الإنفاق العام، وزيادة ومساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمار بالارقام المتفق عليها”.

وأكد مدبولي أننا نسعى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة لتحقيق القيمة العادلة للدولة.