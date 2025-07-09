بدائل الشبكات.. مدبولي يكشف تفاصيل التعامل مع حريق سنترال رمسيس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه بمجرد اشتعال النيران في سنترال رمسيس تم التعامل معها من جميع الجهات وخاص رجال الاطفاء .

واشار مدبولي إلى أن أن هناك بعض التأثيرات في الخدمات الخاصة بالمحمول وفي بعض التطبيقات بالهواتف والانترنت مشيرا الى ان البورصة المصرية اتخذت خطوة احترازية لهذا الحادث .

وأكد مدبولي أن الدولة لا تعتمد على سنترال رمسيس فقط وانما هناك سنترالات أخرى تعتمد عليها وسيتم عودة الخدمة بالكامل في أقرب وقت .

وأضاف انه تفقد موقع الحريق اليوم وسيتم اعادة هيكلة بعض الشبكات خلال عملية التحديث في الفترة المقبلة.



وفي بداية اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب رئيس مجلس الوزراء الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث الطريق "الدائري الإقليمي"، وحريق مبنى "سنترال رمسيس".

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، متوجها للمولى ــ عز وجل ــ بالدعاء بأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.