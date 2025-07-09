مدبولي: جدولة ديون الدول النامية أمر ملح بسبب الأوضاع الجيوسياسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الأوضاع الجيوسياسية أدت إلى تأخر الاقتصاد في جميع الدول النامية وخاصة في مشكلة الديون وهناك أمر مُلح بجدولة هذه الديون لدول النامية.



وأضاف أن هناك نداء واضحا من جميع الدول بجدول ديون الدول النامية مشيرا إلى انه عرض خلال تواجده في مؤتمر الأمم المتحدة تجربة مصر في جدولة الديون من خلال المشروعات والمبادرات .



وأضاف أنه شارك في قمة البريكس في دولة البرازيل مشيرا إلى أن التداعيات السياسية كانت تسيطر علي المشهد في القمة خاصة ان بعض الدول المتواجدة في البريكس كانت لديها مشكلات في الحروب.