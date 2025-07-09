رئيس الوزراء: التداعيات السياسية ألقت بظلالها على فعاليات مجموعة قمة البريكس

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ان منظمة البريكس تسعى للتبادل التجارى بالعملة المحلية وهذا سيخفف الضغط عن العملة الصعبة.

وأضاف مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى الاسبوعى، أن هناك اجماعا دوليا على ضرورة إصلاح هيكلة فوائد الديون التى تعيق الدول فى تنمية الإصلاحات الهيكلية .

وتابع مدبولى قائلا : هناك إجماع دولى كامل على تأثير الأحداث الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد وتحقيق المستهدفات على مستوى العالم.

وأوضح أن التداعيات السياسية ألقت بظلالها على فعاليات مجموعة قمة البريكس، مؤكدا على دور مصر الثابت فى دعم القضية الفلسطينية.