إزالة الكثبان الرملية التى تراكمت على الطريق الأوسط بمركز الحسنة

رصد المحاسب سعد خليل بغدادي ،رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، ظاهرة تجمع كميات كبيرة من الكثبان الرملية على الطريق الأوسط بغداد/ الاسماعلية ، والتى تسببت في إغلاق جزئي لهذا الطريق .، وقد أعطى تعليمات مشددة للإدارات المختصة بالتحرك السريع لمسح الطريق بالكامل ٠، بناءاً على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

رفع الكثبان الرملية:

وعليه توجه فريق عمل الأزمات بمجلس مدينة الحسنة لمتابعة الطرق، برئاسة أسامه محمود محمد ، مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس.. حيث تم إزاحة ورفع الكثبان الرملية التى تكونت نتيجة التقلبات المناخية خلال الأيام الماضية ونشاط حركة الرياح، والتى ادت إلى إعاقة الحركة على الطرق .

وقد تم تمشيط الطريق بالكامل ورفع تجمعات للرمال ونقلها بعيدا عن الطريق وفى إتجاه معاكس للرياح ، و جارى العمل لاستكمال مسح الطريق بالكامل أمام قرية الحمه ،والمشبه ،و الختميه حتى قرية الجفجافة بطول الطريق المتجه الاسماعيليه/ العوجة .

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة، على الإدارة المختصة بضرورة المتابعة بصفة مستمرة لجميع الطرق ورصد أى ظاهرة ، حرصاً على سلامة الجميع خاصه خلال هذه الفترة والتى تتعرض فيها البلاد للتغيرات المناخية.

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