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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر : نقل نحو 120 أسيرا من السعودية إلى ‎صنعاء

الصليب الأحمر - ارشيفي
الصليب الأحمر - ارشيفي

أفاد الصليب الأحمر الدولي بأنه تم نقل نحو 120 أسيرا تم إلى ‎صنعاء وذلك بعد زيارة وفدين سعودي وعُماني إلى صنعاء لإجراء مفاوضات مع الحوثيين.

ومن جانبه أكد الهلال الأحمر السعودي على سهولة عملية تبادل الأسرى.

وأشار الصليب الأحمر الدولي الي ان عملية تبادل الأسرى في ‎اليمن تستمر لـ 3 أيام؛ لافتا الي قيام فريق تابع لهم بتقييم الحالة الصحية للمعتقلين وللتأكد من لياقتهم للسفر

وكان  الصليب الأحمر الدولي أعلن في- وقت سابق - بدء إشرافه على عملية تستغرق أياما لتبادل الأسرى في اليمن.

وكتب الصليب الأحمر الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد بدأنا عملية إنسانية تستمر عدة أيام لنقل ما يقرب من 900 محتجز بسبب النزاع في اليمن".


وتابع الصليب الأحمر: "سيتم نقل المعتقلين جواً من وإلى عدة مدن في اليمن والسعودية سترافقهم فرقنا، وتشرف على النقل وتلبية أي احتياجات طبية".

وأردف الصليب الأحمر بالقول: "مئات العائلات التي مزقها النزاع يتم لم شملها خلال شهر رمضان المبارك، بصيص أمل وسط المعاناة الشديدة".

وأضاف الصليب الأحمر: "رغبتنا العميقة هي أن توفر عمليات الإفراج عن المعتقلين هذه الزخم لحل سياسي أوسع"، حسب تعبيره.

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