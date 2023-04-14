الأهم منذ 2020.. الصليب الأحمر تعلن انطلاق صفقة تبادل الأسرى في اليمن

أعلنت هيئة الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، بدء عملية تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ويتوافد عدد من المواطنين إلى مطار عدن الدولي لاستقبال الأسرى المعتقلين في سجون الحوثي بعد الإفراج عنهم والمقرر وصولهم للمطار اليوم الجمعة.

يأتي ذلك، بعد زيارة أجراها الأسبوع المنصرم سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، للعاصمة صنعاء برفقة وفد عماني، حيث التقى قيادات بجماعة الحوثي، من أجل تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

فقد أعلن المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل بتغريدة على تويتر أمس أن "عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة ... وتستمر ثلاثة أيام".

وتعد العملية التي استمرت ثلاثة أيام هي أهم تبادل للسجناء في اليمن منذ أن أطلق الجانبين أكثر من 1000 أسير في أكتوبر 2020 ، وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتأتي خطوة التبادل هذه بعدما تم توصل الحكومة والحوثيين في آذار/مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

كما تأتي فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.

