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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس يد الأهلي: إصابتي بالصليبي جاءت في توقيت صعب للغاية

صدى البلد

عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، عن سعادته بنجاح الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 32-22.

وأوضح حميد أنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في توقيت صعب للغاية، وأنه يثق في قدرة زملائه على الفوز بالبطولات، مؤكدًا أن عبد الرحمن طه حارس الفريق ظهر بشكل مميز، وكان من أسباب التتويج باللقب الذي يعتبر هدية من الفريق إلى الجماهير.

وأشار حميد إلى أنه سوف يبدأ مرحلة التجهيز للعملية الجراحية، تمهيدًا لفترة العلاج.

كان حميد قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته أمام الزمالك في لقاء الدور نصف النهائي الذي فاز به الفريق بنتيجة 27-25 وحجز مقعده في المباراة النهائية.

عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد ببطولة كأس مصر الرباط الصليبى الزمالك قطع في الرباط الصليبي

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