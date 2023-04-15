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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول ياباني يوجه الشرطة بتعزيز تأمين المسئولين عقب انفجار كيشيدا

صدى البلد

وجه كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو وكالة الشرطة الوطنية اليابانية باتخاذ كافة التدابير لحماية المسؤولين، وذلك في أعقاب الانفجار الذي وقع خلال فعالية يحضرها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بغرب اليابان .

وقال ماتسونو - في تصريحات للصحفيين نقلها تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت - إن "نظام الانتخابات هو أساس الديمقراطية، والأعمال العنيفة مثل هذا الحادث لا يمكن التسامح معها ، لقد وجهت وكالة الشرطة الوطنية باتخاذ التدابير الشاملة لحماية المسؤولين".

وكان رئيس الوزراء الياباني يزور ميناء "سايكازاكي" للصيد في مدينة "واكاياما" لدعم مرشح حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 23 أبريل الجاري، عندما وقع انفجار قبل بدء كيشيدا في إلقاء خطابه. وتم إجلاء كيشيدا بأمان دون أن يصاب بأذى، واعتقل مشتبه به في مكان الواقعة.

وفي إشارة إلى قرار رئيس الوزراء الياباني بمتابعة إلقاء خطابه في أعقاب الحادث، قال ماتسونو إنه لا ينبغي السماح لأعما العنف بتعريض الانتخابات للخطر أو عرقلتها.

وقد ألقى كيشيدا خطابه بعد نحو ساعة من وقوع الانفجار أمام محطة "جيه آر واكاياما" للسكك الحديدية، مصرحًا "نحن نعقد انتخابات مهمة للبلاد، وينبغي أن نعمل معًا لاستكمالها حتى النهاية".

رئيس الوزراء الياباني اليابان مجلس الوزراء الياباني

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