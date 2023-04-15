عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق بالغ .. بيان عاجل لـ الأردن إزاء تطورات السودان

علم الأردن
علم الأردن

أعرب الأردن عن قلقه البالغ إزاء التطورات التي تشهدها جمهورية السودان، وفقًا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

ودعت الوزارة، كافة الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فورًا، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني ، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت في وقت سابق اليوم السبت، بيانًا حول أحداث اليوم بالبلاد، مؤكدة مواصلة حلقات التآمر والعدوان من قبل القوات المتمردة على الدولة والسيادة الوطنية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، قال بيان القيادة “إلى جماهير شعبنا الأبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله”.

وأضاف البيان “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة”.

الأردن السودان الخارجية وشؤون المغتربين جمهورية السودان القوات المتمردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

بسبب الأخطاء الفادحة.. CAF يوقع عقوبات قاسية على 5 حكام

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ.. تحذيرعاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

الأزمات تلاحقها بعد 2053 عاما على وفاتها|حكاية وثائقي عن كليوباترا أزعج المصريين

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

الرئيس السيسي: المشروعات القومية تهدف لرفع جودة الحياة وزيادة فرص العمل للمصريين

عيدا الفطر والقيامة..نقيب المحامين: صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمعاشات وأسر المتوفين

قلق بالغ .. بيان عاجل لـ الأردن إزاء تطورات السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|مشروب غير متوقع لمكافحة أضرار كعك العيد..سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

بـ لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم إحتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فئات ممنوعة من تناول الأسماك المملحة نهائياً.. تعرف عليهم

فيديو

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

محمد محيي: ممكن أنتج لهذا المطرب.. وهذا رأيي في الستات.. فيديو جراف

اختفاء الأمطار وارتفاع الحرارة .. التقلبات الجوية تسيطر على الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ