قلق بالغ .. بيان عاجل لـ الأردن إزاء تطورات السودان

أعرب الأردن عن قلقه البالغ إزاء التطورات التي تشهدها جمهورية السودان، وفقًا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

ودعت الوزارة، كافة الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فورًا، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني ، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت في وقت سابق اليوم السبت، بيانًا حول أحداث اليوم بالبلاد، مؤكدة مواصلة حلقات التآمر والعدوان من قبل القوات المتمردة على الدولة والسيادة الوطنية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، قال بيان القيادة “إلى جماهير شعبنا الأبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله”.

وأضاف البيان “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة”.