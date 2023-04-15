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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نواب يكشفون عن استعداداتهم لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة .. رئيس خطة البرلمان : تستغرق 3 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

الفقى:

سيتم توزيع الموازنة العامة الجديدة للدولة على 25 لجنة نوعية


خطة البرلمان:

عرض تقرير الموازنة العامة على جلسة النواب قبل بدء السنة المالية
برلمانية: 

سنناقش الموازنة الجديدة لوزارة الصحة خلال الاجتماعات القادمة
 

تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب عن إستعداداتهم لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2023 - 2024 والتى تم إرسالها مؤخرا من الحكومة إلى البرلمان.

فى البداية قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 - 2024  وصلت إلى مجلس النواب قبل 1 ابريل ، وسيتم مناقشتها حوالى 3 أشهر.

وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم توزيع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 - 2024 على 25 لجنة نوعية من لجان البرلمان ، وسيتم كتابة تقرير من كل لجنة من هذه اللجان عن الموازنة الخاصة بها.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تقرير اللجان حوالة الموازنة العامة للدولة لعام 2023 - 2024  سيتضمن كتابة ما إذا كانت الموازنة كافية أو غير كافية وما إذا كانت تتضمن المخصصات والبعد الإجتماعى والخدمات الإجتماعية و التعليم و الصحة  ، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تقرير الموازنة العامة على الجلسة العامة للبرلمان قبل بدء السنة المالية وستصدر بقانون.

وقالت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستناقش خلال إجتماعاتها المقبلة الموازنة الجديدة للدولة.

وأكدت سعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الصحة بالبرلمان ستناقش موازنة وزارة الصحة وكل ما يتعلق بها والإسعاف والتأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 30 من شهر أبريل الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها.

وتابع:"بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير"

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