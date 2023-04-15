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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر .. مستقبل وطن يكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا

مستقبل وطن الأقصر
مستقبل وطن الأقصر ينظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، تحت اشراف  الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم  وأوائل الشهادات، والطلبة المتفوقين علميا.


شهد الاحتفالية التي عقدت بقصر ثقافة حاجر العديسات الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والطيري حسن الامين المساعد بالحزب بالاقصر والنائبة اماني الشعولي امين المرأة بالحزب بالاقصر امين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وسيد النوبي امين الحزب بمركز الأقصر ومحمد عمران امين العلاقات العامة بالحزب بالمحافظة والدكتور محمود متولي امين الشباب بالحزب بالمحافظة.

 

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كما شهد الاحتفالية الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات الشعبية في مقدمتهم نااصر الضوي واحمد ادريس  وممثلي الاوقاف والازهر والكنيسة ومدير قصر ثقافة حاجر العديسات.

اختتمت بتوزيع شهادات التقدير ومبالغ مالية لعدد 130 من الحافظين لكتاب الله والمتفوقين علميا واوائل الشهادات بمركز الأقصر.

قال سيد النوبي أمين الحزب بمركز الأقصر أنه في إطار الدور الاجتماعي لحزب مستقبل وطن تم تنظيم الاحتفالية بالتعاون ابناء المرحوم الحاج احمد الطاهر وتم خلال الاحتفالية تكريم اللجنة المنظمة وحكام مسابقة حفظ القرأن الكريم وتلاوته حيث تم تنظيم مسابقة تنافس فيها المتقدمون في حفظ وتلاوة سور من القرأن الكريم.    

أشار أمين الحزب بالاقصر الي أن الاحتفالية تأتي في إطار حرص حزب مستقبل وطن، علي تكريم المتفوقين علميا ودينيا وفي جميع المجالات .

الأقصر مستقبل وطن محافظة الاقصر لجنة السياحة والطيران حزب مستقبل وطن احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم النائبة أماني الشعولي الدكتور محمد العماري

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