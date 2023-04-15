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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب بمحافظة الأقصر اليوم السبت

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر، فى اليوم الرابع والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.12 مساء.

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ويتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة  04.02 صباحا 
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 05.28 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.50 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 03.20 مساء.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 06.12 مساء.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 07.29 مساء.

الأقصر صلاة المغرب شهر رمضان المبارك صلاة العشاء والتراويح موعد الإفطار موعد صلاة المغرب

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