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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج لقاءات الرواق الأزهري بمراكز الشباب في المدن والقرى بسيناء

لقاءات الرواق الازهري
لقاءات الرواق الازهري للشباب بشمال سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  لقاءات الرواق الازهري بمراكز الشباب في المدن والقرى   ، بالتنسيق مع منطقة الأزهر الشريف  بالمحافظة ، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشيء والأستاذة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين  .

 

تصحيح المفاهيم:

 

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،  أن اللقاءات تهدف إلى تصحيح المفاهيم لدي النشء والشباب والاسره ، والتعريف بالقيم والاخلاقيات الدينية 

حيث تم تقديم محاضره عن مكانة العباده في العشر الأواخر من رمضان لفضيلة الشيخ خالد عبد العزيز سليمان وذلك  بمركز شباب العريش .

وحضر اللقاء  حسن فوزي عضو اداري رواق العلوم الشرعيه والعربيه،  واحمد محمد عضو تقني، و متابعة اسماء احمد حسيني العضو العلمي لرواق العلوم الشرعيه والعربيه ، و حسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الازهري بشمال سيناء  ، واشراف بشري احمد من إدارة تنمية النشىء بالمديرية. 
 

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