برنامج لقاءات الرواق الأزهري بمراكز الشباب في المدن والقرى بسيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، لقاءات الرواق الازهري بمراكز الشباب في المدن والقرى ، بالتنسيق مع منطقة الأزهر الشريف بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشيء والأستاذة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين .

تصحيح المفاهيم:

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن اللقاءات تهدف إلى تصحيح المفاهيم لدي النشء والشباب والاسره ، والتعريف بالقيم والاخلاقيات الدينية

حيث تم تقديم محاضره عن مكانة العباده في العشر الأواخر من رمضان لفضيلة الشيخ خالد عبد العزيز سليمان وذلك بمركز شباب العريش .

وحضر اللقاء حسن فوزي عضو اداري رواق العلوم الشرعيه والعربيه، واحمد محمد عضو تقني، و متابعة اسماء احمد حسيني العضو العلمي لرواق العلوم الشرعيه والعربيه ، و حسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الازهري بشمال سيناء ، واشراف بشري احمد من إدارة تنمية النشىء بالمديرية.

