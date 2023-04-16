أحمد حسام ميدو يهنئ حازم إمام بمناسبة عيد ميلاده

هنأ الإعلامي أحمد حسام ميدو، حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصيبموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



ونشر ميدو صورة برفقه حازم امام وعلق قائلا:" عيد ميلاد سعيد يازومي"

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّه لا يحرص على التواصل مع مسؤولي وأبناء نادي الزمالك بشكل مستمر سعيا وراء الحصول على الأخبار موضحًا: "والله، هذا الأمر ليس غرضي، على العكس، بيبقى معايا كل يومأخبار الزمالك مش بقولها في برنامجي لأني أحترم من أتحدث معهم، عندي قيم في الحياة أهم من السبق الصحفيوالإعلامي".