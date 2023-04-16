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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم 25 رمضان

دروس ومحاضرات دينية
دروس ومحاضرات دينية للنشىء في سيناء

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبرى، حيث يوجد 3 توقيتات يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين، بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:23 دقيقة. 

 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك، موعد انطلاق مدفع الإفطار وأداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال. 

 

أذان المغرب: 

 

ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد ، الخامس والعشرين ، من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:13 مساء، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:17 دقيقة ومنطقة الشيخ زويد الساعة 6:12 مساء ورفح سيناء 6:11 دقيقة. 

واستضافت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، قافلة دينية تضم 10 علماء من  الأزهر الشريف والوزارة الأوقاف، حيث تم إلقاء خطبة الجمعة في المساجد الشهيرة بمدينة العريش. 


كما تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني"   بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء
نظمت إدارة أوقاف الحسنة محافظة شمال سيناء، حفل ديني لتكريم لحفظة القرآن الكريم ، تحت رعاية المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة، وإشراف  فضيله الدكتور محمد محمد شبانه إمام وخطيب مسجد الرحمان بالحسنة.

 

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سيناء آذان المغرب رمضان توقيت

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