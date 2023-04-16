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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضرات دينية للنشء بمراكز الشباب بسيناء

لقاءات الرواق الازهري
لقاءات الرواق الازهري للشباب بشمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة ،شمال سيناء، تنفيذ  لقاءات الرواق الازهري بمراكز الشباب في امدن وقرى المحافظة   ، بالتنسيق مع منطقة شمال سيناء الأزهرية  بالمحافظة ، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشيء،وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين  . 

  
القيم والاخلاقيات : 
وقال الكابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،  أن اللقاءات تهدف إلى تصحيح المفاهيم لدي النشء والشباب والاسره ، والتعريف بالقيم والاخلاقيات الدينية والتعريف بمفاهيم الإسلام الوسطي . 

وتم تقديم محاضره عن مكانة العباده في العشر الأواخر من رمضان لفضيلة الشيخ خالد عبد العزيز سليمان وذلك بمركز شباب الكوثر   بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء.

حصر اللقاء كل من :
ايمن شبل ابراهيم بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد و حسن فوزي عضو اداري رواق العلوم الشرعيه والعربيه ، و احمد محمد عضو تقني.

وتابعها كل من :  اسماء احمد حسيني العضو العلمي لرواق العلوم الشرعيه والعربيه ، و حسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الازهري بشمال سيناء.، واشراف بشري احمد من إدارة تنمية النشىء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سين.

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