محاضرات دينية للنشء بمراكز الشباب بسيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة ،شمال سيناء، تنفيذ لقاءات الرواق الازهري بمراكز الشباب في امدن وقرى المحافظة ، بالتنسيق مع منطقة شمال سيناء الأزهرية بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشيء،وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين .





القيم والاخلاقيات :

وقال الكابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن اللقاءات تهدف إلى تصحيح المفاهيم لدي النشء والشباب والاسره ، والتعريف بالقيم والاخلاقيات الدينية والتعريف بمفاهيم الإسلام الوسطي .



وتم تقديم محاضره عن مكانة العباده في العشر الأواخر من رمضان لفضيلة الشيخ خالد عبد العزيز سليمان وذلك بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء.



حصر اللقاء كل من :

ايمن شبل ابراهيم بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد و حسن فوزي عضو اداري رواق العلوم الشرعيه والعربيه ، و احمد محمد عضو تقني.

وتابعها كل من : اسماء احمد حسيني العضو العلمي لرواق العلوم الشرعيه والعربيه ، و حسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الازهري بشمال سيناء.، واشراف بشري احمد من إدارة تنمية النشىء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سين.