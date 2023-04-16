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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يمر بـ 7 محافظات.. وزير النقل خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط ،  والتي  تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

بدأت الجولة بتفقد مشروع كباري شربين الجاري انشاؤها ضمن اعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف الى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3كباري علوية هي كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب(كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – خط سكة حديد طنطا /دمياط )والذي بلغت نسبة تنفيذه 98% و كوبري المرور الجاري إنشاؤه (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – شارع الجيش  ) وكوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشاؤه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري

ثم توجه الوزير لمتابعة  اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط ( المرحلة الاولى ) ب طول 38 كم ( أحد طرق مبادرة حياة كريمة ) والذي بلغت نسبة تنفيذه 95 % وحيث تم استخدام نظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق

بعدها تفقد  وزير النقل مواقع العمل بالمرحلة الأولى من  تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة/ المنصورة الجديدة/ حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كم 
حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة  6 حارات بكل اتجاه ،(3 حارات للطريق الرئيسي و3حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة) ، بالإضافة إلى إنشاء 18 عمل صناعي في الاتجاهين على طريق الخدمة ، منها كوبري البستان على النيل والذي تفقده الوزير والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر ، وعرض 17 مترا ، بعدد 4 حارة مرورية في كل اتجاه

وأشار وزير النقل، أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول ٤٢ كم.وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم  لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط ، بورسعيد ، الدقهلية ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسكندرية  ومطروح ، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة و جمصة و مطوبس بكفرالشيخ ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة ، ويتم تطوير الطريق ليصبح ٦ حارات بكل اتجاة منها ٣ حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة.

كما تفقد الوزير طريق الرصف الخرساني المزدوج الملاصق لسور ميناء دمياط والذي تم رصفه بالخرسانة لتسهيل دخول وخروج الشاحنات من والي ميناء دمياط وتحمل الاحمال العالية لتلك الشاحنات.

بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير أعمال ازدواج  كباري رافد جمصة وهي كوبري عمار والذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % والذي يشمل إنشاء كوبري علوي اتجاه المنصورة جمصة موازي للكوبرى القائم  و كوبري دميره والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%  والذي يشمل إنشاء كوبري علوى عند الكيلو 11 عند مدخل قرية دميرة  ليخدم الاتجاه من المنصورة الى جمصة وتحويل الكوبرى الحالي ليخدم الاتجاه القادم من جمصه الى المنصورة بالإضافة الى كوبري الروضة الذي بلغت نسبة تنفيذه 85 %  والذي يشمل إنشاء كوبري مواز للكوبري القائم بعرض 14م بـ 3 حارات مرورية    
هذا وقد سبق تطوير الطريق بطول 50 كم، ليصبح الطريق 3 حارات لكل اتجاه بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق بلقاس /شربين بطول 14كم حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وازدواج  كوبري بسنديله.

بعدها تفقد الوزير يرافقه الدكتور/ ايمن مختار محافظ الدقهلية مشروع كوبري الجامعة على النيل بالمنصورة حيث تم الانتهاء من  اعمال مطلع ومنزل للكوبري وجاري توسعة الكوبري من الناحية الغربية كما سبق وتم الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب بطول 4.5 كم مزدوج  ليصبح 14 م بـ 3 حارات مرورية بكل اتجاه مع إنشاء  2 دوران للخلف.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ  مشروع ازدواج ورفع كفاءة  دمياط الشرقي بطول 62 كم وذلك في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول 25 كم وحيث تم الانتهاء من من ازدواج  ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول 22 كم.

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