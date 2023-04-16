الفيديو فضحهم.. ضبط شخصين سرقا أسلاك أعمدة إنارة بمصر الجديدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصان مجهولان بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

وبالفحص وإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( شخصان - "لهما معلومات جنائية" ) وعثر بحوزتهما على (مقص حديدى - لفافتى كابل كهربائى خاصة بأعمدة الإنارة - سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بأسلوب القطع بإستخدام الأداة المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.