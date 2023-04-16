مقتل 40 شخصا بينهم جنود في الجيش في هجوم مسلح شمال بوركينافاسو

لقي 40 شخصا حتفهم من بينهم 6 جنود و34 متطوعا من قوات الجيش البوركيني، إثر هجوم مسلح على مدينة واهيغويا شمال بوركينا فاسو.



وقال بيان صادر عن حاكم منطقة شمال بوركينافاسو، اليوم الأحد، "يأسف حاكم منطقة الشمال لإبلاغ سكان مدينة واهيغويا ومحيطها، بأن المفرزة العسكرية ومتطوعو الدفاع عن الوطن المتمركزون في محيط قرية أوريما على بعد حوالي 15 كم شمال شرق القرية، تعرضت لهجوم شنه مسلحون مجهولون أمس السبت.



وذكر بيان حاكم المنطقة، بأنه "قُتل في هذا الهجوم للأسف 40 شخصا، منهم 6 جنود و34 متطوعًا للدفاع عن الوطن فضلا عن 33 جريحًا نقلوا إلى المستشفى الجامعي الإقليمي في واهيغويا، وجميعهم في حالة مستقرة".



وأسفر هجوم لمسلحين على موقع للجيش البوركينابي في فبراير الماضي، عن مقتل 51 جنديًا، فيما قُتل نحو 160 من المسلحين المناهضين للحكومة في عمليات تمشيط نفذها الجيش عقب الهجوم.