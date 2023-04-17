جوري بكر تكشف سرا خطيرا عن زواجها من شوقي فتح الله

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كشفت الفنانة جوري بكر وداد، عن كواليس لأول مرة عن مشهد زواجها من شوقي فتح الله .

وقالت جوري بكر خلال ندوتها في صدى البلد :"معنديش مشهد يثبت خلعته إزاي ولكن أستاذ محمد سامي أتفق إن المشهد هيكون إني خلعته من سبع شهور".

وقالت :" السنة الجديدة سنة حلوة عليا ربنا كرمني واتجوزت وحققت نجاحا كبيرا في جعفر العمدة ".

تابعت :" المسلسل صعب عليا الاختيارات المقبلة ومش هنحت بالعكس هختار عمل مناسب ليا".



جوري بكر وماري منيب:

كشفت الفنانة جوري بكر ؛ حقيقة صلة قرابتها بالفنانة ماري منيب بسبب الشبه بينهما .

وقالت جوري بكر خلال ندوتها في موقع صدى البلد :" ليا الشرف اني أكون من أقارب الفنانة الكبيرة ماري منيب ؛ ولكن أنا للأسف مش من أقاربها".

أضافت:" انها دخلت مجال الاعلام لكي يكون خطوة لدخولها التمثيل حيث تتعلم الوقوف امام الكاميرا وطريقة الالقاء ".

تابعت :" أستاذ محمد سامي قالي هتعملي دور مهم ورئيسي والممثلون اللي معانا قالولي الدور حلو أوي ومستفز".

جوري بكر في صدى البلد: “حلت الفنانة جوري بكر ضيفة على موقع صدى البلد لتكريمها عن اخر أعمالها مسلسل جعفر العمدة”.



وتحدثت جوري عن شخصية وداد وعم اصعب المشاهد التي قامت بها وعن مشهد الزفاف .

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غير أي مصالح يفرحوا لفرحك يزعلوا لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”.