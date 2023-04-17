احذفها فورا.. جوجل تحذر جميع المستخدمين من هذه التطبيقات

حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي الهواتف الذكية من أن هناك تطبيقات أندرويد خبيثة يتم تحميلها من قبل البعض مما يؤدي لمخاطر كبيرة على بياناتهم الشخصية كما أن هذه التطبيقات غالبا ما يتم استخدامها كذريعة للاحتيال على أموال وحسابات المستخدمين البنكية.
وطلبت شركة جوجل من المستخدمين التحقق من أجهزتهم على وجه السرعة ودون تأخير لإزالة هذه التطبيقات، كما أن الشركة تعمل باستمرار على البحث عن هذه التطبيقات وحظرها، منوهة أنه يمكن للمستخدمين التعرض لاحتيال من خلال النقر فوق الإعلانات التي تقوم التطبيقات بعرضها.
كما تعمل هذه التطبيقات على الاختراق الفوري لبيانات المستخدمين بالإضافة إلى العمل على إبطاء هواتفهم ، نظرًا لإرهاق المعالج وتحميله بالبيانات والمعلومات والبرمجيات العشوائية.
وكشف فريق بحثي من شركة McAfee للأمن الإلكتروني أن هناك أكثر من 60 تطبيقًا تحتوي على برمجيات خبيثة، وأن هذه التطبيقات الضارة تم تحميلها من قبل المستخدمين مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل.
وأبلغ الفريق البحثي شركة جوجل، وبدورها قامت جوجل بحظر أكثر من 30 تطبيق منها، وقال أحد أعضاء الفريق البحثي : “لقد أبلغنا جوجل عن التطبيقات المكتشفة، حيث اتخذت الشركة إجراءات فورية، وفقا لصحيفة "ديلي ميرور”.
وردت جوجل بأنها قد أخطرت المطورين بأن تطبيقاتهم تنتهك سياسات Google Play وأن هناك حاجة إلى إصلاحات للوصول إلى الامتثال، مضيفة أنه “قد تمت إزالة بعض التطبيقات من Google Play بينما تم تحديث البعض الآخر بواسطة المطورين الرسميين”.
جوجل تحظر هذه التطبيقات وتطالب جميع المستخدمين بحذفها فورا :
bhuroid.com
enestcon.com
htyyed.com
discess.net
gadlito.com
gerfane.com
visceun.com
onanico.net
methinno.net
goldoson.net
dalefs.com
openwor.com
thervide.net
soildonutkiel.com
treffaas.com
sorrowdeepkold.com
hjorsjopa.com
dggerys.com
ridinra.com
necktro.com
fuerob.com
phyerh.net
ojiskorp.net
rouperdo.net
tiffyre.net
superdonaldkood.com
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