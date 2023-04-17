احذفها فورا.. جوجل تحذر جميع المستخدمين من هذه التطبيقات

حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي الهواتف الذكية من أن هناك تطبيقات أندرويد خبيثة يتم تحميلها من قبل البعض مما يؤدي لمخاطر كبيرة على بياناتهم الشخصية كما أن هذه التطبيقات غالبا ما يتم استخدامها كذريعة للاحتيال على أموال وحسابات المستخدمين البنكية.

وطلبت شركة جوجل من المستخدمين التحقق من أجهزتهم على وجه السرعة ودون تأخير لإزالة هذه التطبيقات، كما أن الشركة تعمل باستمرار على البحث عن هذه التطبيقات وحظرها، منوهة أنه يمكن للمستخدمين التعرض لاحتيال من خلال النقر فوق الإعلانات التي تقوم التطبيقات بعرضها.

كما تعمل هذه التطبيقات على الاختراق الفوري لبيانات المستخدمين بالإضافة إلى العمل على إبطاء هواتفهم ، نظرًا لإرهاق المعالج وتحميله بالبيانات والمعلومات والبرمجيات العشوائية.

وكشف فريق بحثي من شركة McAfee للأمن الإلكتروني أن هناك أكثر من 60 تطبيقًا تحتوي على برمجيات خبيثة، وأن هذه التطبيقات الضارة تم تحميلها من قبل المستخدمين مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل.

وأبلغ الفريق البحثي شركة جوجل، وبدورها قامت جوجل بحظر أكثر من 30 تطبيق منها، وقال أحد أعضاء الفريق البحثي : “لقد أبلغنا جوجل عن التطبيقات المكتشفة، حيث اتخذت الشركة إجراءات فورية، وفقا لصحيفة "ديلي ميرور”.

وردت جوجل بأنها قد أخطرت المطورين بأن تطبيقاتهم تنتهك سياسات Google Play وأن هناك حاجة إلى إصلاحات للوصول إلى الامتثال، مضيفة أنه “قد تمت إزالة بعض التطبيقات من Google Play بينما تم تحديث البعض الآخر بواسطة المطورين الرسميين”.

جوجل تحظر هذه التطبيقات وتطالب جميع المستخدمين بحذفها فورا :

bhuroid.com

enestcon.com

htyyed.com

discess.net

gadlito.com

gerfane.com

visceun.com

onanico.net

methinno.net

goldoson.net

dalefs.com

openwor.com

thervide.net

soildonutkiel.com

treffaas.com

sorrowdeepkold.com

hjorsjopa.com

dggerys.com

ridinra.com

necktro.com

fuerob.com

phyerh.net

ojiskorp.net

rouperdo.net

tiffyre.net

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