هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تويتر.. ومغردون يتفاعلون مع إيقافه وتغريمه

تعرض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإيقاف لمدة 12 مباراة عن الفريق، وفقًا لقرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “كهربا جمهور الأهلي معاك”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “كهربا جمهور الأهلي معاك” التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي علي تغريم كهربا وايقافه لمدة 12 مباراة، كالاتي:

وبحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

- الإيقاف لـ 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.

- غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

- تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.

- تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.