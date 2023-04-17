خالد الغندور يحسم الجدل بشأن مشاركة كهربا في المباريات القادمة مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في المباريات القادمة مع النادي الأهلي، عقب قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: “لا يحق لكهربا المشاركة بعد اللجوء للجنة التظلمات او الاستئناف بناء علي رد المستشار عادل الشوربجي في واقعة امام عاشور و طبعا ما زال المستشار عادل يترأس اللجنة منذ ذلك الحين”.

وبحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

- الإيقاف لـ 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.

- غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

- تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.

- تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.