كشف أحمد حسام ميدو، رد فعل الأهلي بعد عقوبة محمود عبد المنعم كهربا والذي تم إيقافه 12 مباراة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف نجم الأهلي كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لسبه جماهير الزمالك.

رد فعل الأهلي بعد قرار إيقاف كهربا

قال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيستمر في المشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد تقدم الأهلي باستئناف أو تظلم على العقوبة الصادرة ضد اللاعب”.

وأضاف: “العقوبة سيتم تخفيضها بالطبع، ولكن أقول لنجم الأهلي لابد من أن تتعلم”.

واختتم: “كهربا بوظ كل اللي عمله وكل ده بيعلمك إن إنت بتعطل نفسك بنفسك”.