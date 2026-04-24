معاريف: 42% من الإسرائيليين يرون تمديد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران خاطئًا

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن نسبة ملحوظة من الإسرائيليين تعارض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، في وقت تتواصل فيه حالة الترقب بشأن مستقبل الهدنة ومسار المفاوضات.



وبحسب نتائج الاستطلاع، اعتبر 42% من الإسرائيليين أن قرار ترامب بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران كان قرارًا خاطئًا، مقابل 28% رأوا أنه قرار صائب، بينما توزعت بقية الآراء بين غير الحاسمين أو الذين امتنعوا عن الإجابة.





ويعكس هذا الاستطلاع حالة الانقسام داخل الشارع الإسرائيلي بشأن كيفية التعامل مع التصعيد الإقليمي المستمر، خاصة في ظل المخاوف من انهيار الهدنة وعودة المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران.



وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق تمديد وقف إطلاق النار لمنح الجانب الإيراني فرصة إضافية لتقديم مقترح تفاوضي يهدف إلى إنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن القوات الأميركية ستبقى في حالة جاهزية كاملة تحسبًا لأي تطورات ميدانية.



وتأتي نتائج الاستطلاع في ظل تصاعد النقاش داخل إسرائيل بشأن التداعيات الأمنية والسياسية للهدنة، حيث أشارت تقارير إسرائيلية إلى وجود استعدادات عسكرية لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار بشكل مفاجئ، مع استمرار التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة.



ويرى مراقبون أن هذا الانقسام في الرأي العام الإسرائيلي قد ينعكس على مواقف القيادات السياسية والعسكرية، خصوصًا مع تصاعد الدعوات من بعض المسؤولين إلى تبني موقف أكثر تشددًا تجاه إيران، في مقابل تيار آخر يفضل استمرار المسار التفاوضي لتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.