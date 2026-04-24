ماكرون يدعو أوروبا لتقديم دعما قويا للبنان

أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة تقديم دعم ملموس للغاية للبنان ، داعيا أوروبا للإنخراط بدرجة أكبر في هذا الملف.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات له : سننظم مؤتمرا لدعم لبنان ونواصل العمل من أجل المفاوضات والسلام والاستقرار في لبنان.

وفي الشأن الإيراني ؛ صرح الرئيس الفرنسي قائلا : نواصل العمل بشأن مضيق هرمز الذي بدأناه الأسبوع الماضي بالشراكة مع بريطانيا.

وإختتم ماكرون تصريحاته بالقول: لدينا مصلحة في أن يعود الاستقرار إلى مضيق هرمز بأسرع وقت وأن تستقر اقتصادات العالم.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس استعداده لاستضافة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والمساهمة في إعادة إعمار جنوب البلاد المنكوب.



وقال الرئيس الفرنسي، عقب محادثات مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس ، إن المؤتمر سيُعقد عندما يرى لبنان ذلك مناسباً، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.