الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي

أ ش أ

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى كل من قبرص واليونان خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، وفق ما أعلن قصر الإليزيه في بيان صادر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يستهل الرئيس ماكرون زيارته في قبرص بالمشاركة في الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي يومي 23 و24 أبريل ، حيث يعقد جلسة ثنائية مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، الذي تم رفعه في ديسمبر 2025 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة قضايا الاستقرار الإقليمي في شرق البحر المتوسط، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما يتناول اللقاء تقييم منتصف المدة لرئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأولويات العمل الأوروبي، لا سيما دعم أوكرانيا وتعزيز التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي.

ويشارك الرئيس الفرنسي عقب ذلك في أعمال المجلس الأوروبي غير الرسمي، الذي يتضمن جلسة مخصصة للإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034، حيث يتبادل قادة الدول والحكومات وجهات النظر حول الأوضاع الدولية، خاصة في الشرق الأوسط، خلال مأدبة غداء يحضرها عدد من قادة المنطقة، فضلاً عن مناقشة سبل مواصلة دعم أوكرانيا.

وفي المرحلة الثانية من جولته، يتوجه ماكرون إلى اليونان في زيارة رسمية يومي 24 و25 أبريل، تهدف إلى إبراز عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتأكيد الالتزام المشترك بالقيم الأوروبية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والثقافة.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس وأثينا، عبر تجديد اتفاق التعاون في مجالي الدفاع والأمن الموقع عام 2021 بشكل ضمني، فضلاً عن توقيع شراكة استراتيجية شاملة جديدة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تشمل مختلف أوجه التعاون الثنائي، بما في ذلك التنافسية والقيم المشتركة.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

صينية المسقعة

طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

فطاير السمسم

طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أبريل 2026 : تجنّب المخاطرة غير الضرورية

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد