ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى كل من قبرص واليونان خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، وفق ما أعلن قصر الإليزيه في بيان صادر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يستهل الرئيس ماكرون زيارته في قبرص بالمشاركة في الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي يومي 23 و24 أبريل ، حيث يعقد جلسة ثنائية مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، الذي تم رفعه في ديسمبر 2025 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة قضايا الاستقرار الإقليمي في شرق البحر المتوسط، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما يتناول اللقاء تقييم منتصف المدة لرئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأولويات العمل الأوروبي، لا سيما دعم أوكرانيا وتعزيز التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي.

ويشارك الرئيس الفرنسي عقب ذلك في أعمال المجلس الأوروبي غير الرسمي، الذي يتضمن جلسة مخصصة للإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034، حيث يتبادل قادة الدول والحكومات وجهات النظر حول الأوضاع الدولية، خاصة في الشرق الأوسط، خلال مأدبة غداء يحضرها عدد من قادة المنطقة، فضلاً عن مناقشة سبل مواصلة دعم أوكرانيا.

وفي المرحلة الثانية من جولته، يتوجه ماكرون إلى اليونان في زيارة رسمية يومي 24 و25 أبريل، تهدف إلى إبراز عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتأكيد الالتزام المشترك بالقيم الأوروبية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والثقافة.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس وأثينا، عبر تجديد اتفاق التعاون في مجالي الدفاع والأمن الموقع عام 2021 بشكل ضمني، فضلاً عن توقيع شراكة استراتيجية شاملة جديدة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تشمل مختلف أوجه التعاون الثنائي، بما في ذلك التنافسية والقيم المشتركة.