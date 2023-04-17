إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة بشأن تجسس أمريكا على تويتر

كشف رجل الأعمال الأمريكي، ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، أن السلطات الأمريكية كانت تمتلك حق الوصول الكامل إلى بيانات "تويتر"، بما في ذلك رسائل المستخدمين الخاصة.

وقال ماسك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي تمت مراقبته من قبل "دوائر حكومية مختلفة"، مضيفًا “لقد أذهلتني الدرجة التي تتمتع بها الوكالات الحكومية المختلفة بشكل فعال بالوصول الكامل إلى كل ما كان يحدث على تويتر”.

وفي وقت سابق، كشفت مراسلات مسربة على "تويتر"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يضغط على المنصة وأن الشركة تعلم أن القصص المتعلقة بمزارع الروبوتات الروسية على الموقع كانت مزيفة.

وادعت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن "القوات الروسية تستخدم حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم لنشر رواياتها وتشويه سمعة القوات الأوكرانية وتبرير إطلاق العملية العسكرية الخاصة".