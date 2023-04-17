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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر أرخص ومواصفات فائقة.. تعرف على الهاتف الذي تفوق على آيفون

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 11

تحظى هواتف آيفون الرائدة بشعبية واسعة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم مقارنة بهواتف أندرويد لما لها من مواصفات ممتازة في الأداء والكاميرا ، ولكن تظل هذه الهواتف عائقا كبيرا نظرا لأسعارها المرتفعة لأولئك الذين يبحثون عن شراء هاتف من الفئة الرائدة.  

 

وبحسب موقع Android Authority فإن أسعار أحدث هواتف آيفون، وهي سلسلة iPhone 14 تتوفر بسعر 800 دولار كحد أدنى في الأسواق العالمية. وتتواجد في الأسواق المصرية بسعر 50 ألف جنيه كحد أدنى، مما يجعلها خيار بعيد المنال، في حين أن هاتف OnePlus 11 هو واحد من أفضل هواتف أندرويد المنافسة لـ iPhone 14 مع سعر أرخص كثيرا ومواصفات فائقة.  

 

شاشة هاتف وان بلس OnePlus 11     

 

وجاء بشاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار.  

 

كاميرا هاتف وان بلس OnePlus 11    

 

 ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بـنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع فلاش LED في الخلف. 

 

معالج وأداء هاتف وان بلس OnePlus 11     

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعتبر أفضل معالجات هواتف الأندرويد أداء حتى الآن، ويقترن  بذاكرة وصول عشوائي مع ما  يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0، مع نظام تبريد سائل VC للقضاء على الحرارة، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OxygenOS 13، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان. 

 

بطارية هاتف وان بلس OnePlus 11     

 

ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7. 

 

سعر هاتف وان بلس OnePlus 11 في السوق المصري  

 

ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus 11 في السوق المصري في شهر رمضان في السوق المصري بسعر حوالي 31 ألف جنيه مصري وذلك لنسخة 16/256 جيجا بايت ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر. 

سعر هاتف وان بلس OnePlus 11 

 

 

 

 

 

 

 

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