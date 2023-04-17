حمادة هلال: لم أجرؤ على تقديم مشهد به طلاسم حقيقية.. ومشاهد المغارة أصعب حاجة فى المسلسل.. والجمهور هو من يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح| حوار

ـ الجمهور هو من يدفعي لتقديم أجزاء جديدة من المداح

ـ متابع ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا وجمهور الشارع معيار النجاح

ـ ممكن أقدم جزء رابع من المداح بس محتاج راحة شوية من صابر

على مدار عدة سنوات، نجح فى خلق قاعدة جماهيرية كبيرة، جعلته واحد من أهم نجوم الدراما فى مصر والوطن العربي.



بدأ مشوار الدراما بمسلسل ولي العهد عام 2015 ، وعلى الرغم من كونه وقتها جديدا على الوسط الدرامي إلا أن من أول عمل درامي كان النجاح حليفه ، وعام ورا عام ومسلسل ورا مسلسل حتى أصبح الجمهور يستنى مسلسله كل عام.



النجم حمادة هلال استطاع للسنة الثالثة على التوالى فى خلق حالة فنية مختلفة فى دراما رمضان بقصة صابر المداح، صدى البلد التقطت بحمادة للحديث عن نجاح الجزء الثالث من المداح وأيضا كواليس تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج وهل بالفعل كان يقول طلاسم حقيقية فى بعض المشاهد وأسرار وكواليس نعرفها فى الحوار التالى واليكم نص الحوار..

فى البداية لماذا قدمت الجزء الثالث من مسلسل المداح؟



فى الحقيقة بعد نجاح الجزء الأول والثاني من مسلسل المداح، كان هناك الكثير من الجمهور يطالب بتقديم جزء ثالث، وعندما قرأت سيناريو الجزء الثالث تحمست جدا لكونه موضوع مختلف عن الجزئين الأول والثاني.

ألم تعتبر تقديم جزء ثالث من المداح مجازفة؟



لا.. تقديمي للجزء الثالث من مسلسل المداح أسطورة العشق ليست مجزفة لأن فكرة المسلسل ومضمونها عن السحر والجن قماشة واسعة ومن الممكن أن نقدم الجزء الرابع والخامس والسادس لأن الموضوع يستحمل كل هذه الأجزاء وجميعهم سوف يكونو مختلفين تماماعن بعضهما لبعض.

ومع قرب انتهاء موسم رمضان كيف ترى نجاح الجزء الثالث وماهي ردود أفعال الجمهور تجاه صابر المداح؟



حمادة يحتفل بنجاح المداح 3

الحمد الله والشكر لله فنجاح كل جزء من المسلسل يفوق عن الجزء الذي يسبقه فنجاح الجزء الثاني فاق نجاح الجزء الأول والجزء الثالث فاق الجزء الثالث، وجميع ردود الأفعال بشاهدها فى الشارع المصري ومعظمها تعليقات إيجابية.

وهل من الممكن أن نشاهد الجزء الرابع من المداح الموسم القادم؟



فكرة تقديم جزء رابع من المداح هي فكرة قائمة، كما ذكرت فى بداية حوارى معك أن فكرة المسلسل عبارة عن قماشة كبيرة تستحمل أجزاء أخرى ولكن لم نحدد حتى الآن موعد لتقديمه، لأنني محتاج راحة طويلة من المداح خاصة وأنه ملازمنى منذ عدة سنوات.

وماذا عن الإختلافات بين الجزء الثالث والجزئين السابقين من وجهة نظرك؟

قرين صابر المداح يظهر لأول مرة





أنا أرى أن الجزء الثالث من مسلسل المداح أسطورة العشق هو الأصعب على الإطلاق سواء فى أماكن التصوير أو طريقة التمثيل نفسها، كانت مجهدة للغاية فى هذا الجزء لأننا نتطرق إلى منطقة حساسة جدا من الجن والسحر وهذا كان يتطلب مننا مجهود مضاعف لخروج كل مشهد على أكمل وجه.

وماذا عن المشاهد الصعبة التى قدمتها فى هذا الجزء؟

جميع مشاهد الجزء الثالث من المداح كانت صعبة للغاية ولكن أنا دائما أقول أن من أصعب مشاهد الجزء الثالث هي مشاهد المغارة فى قنا، وأيضا مشاهد سانت كاترين من المشاهد الصعبة ولكن مشاهد المغارة أصعب بكثير منها لأننا صورنا داخلها لأكثر من أسبوع على التوالي وكانت حياتنا جميعا بداخلها.



هل بالفعل قرأت طلاسم أثناء تمثيل أحد المشاهد فى المسلسل؟

أنا لا أجروء على كتابة أو نطق طلاسم للسحر ضمن أحداث المسلسل ، لأنني لو فعلت ذلك سوف أضر نفسى قبل الجمهور، صابر المداح طوال أحداث المسلسل لم ينطق أى طلاسم لها علاقة بالسحر او الشعوذة ولكن كان دائما يقرأة بعض أيات القرأن الكريم والأدعية.

مشهد من المداح

هناك بعض من الجمهور قرروا عدم المشاهدة بسبب مشاهد الرعب فى المسلسل كيف تعاملت مع الأمر لكسب هذا الجمهور مرة أخرى؟



أعتقد أنه لو هناك مجموعة من الجمهور لا يشاهدون المداح بسبب مشاهد الرعب بعد نجاح المسلسل سوف يشاهدونه، خاصة وأن المسلسل لا يوجد به المشاهد التى من الممكن أن تجعل شخص ينفر منه بسبب الرعب، هناك أطفال يشاهدون المداح ونجاحه جعلهم يطلقون عليه صابر سوبر هيرو.

وماذا عن العفاريت داخل اللوكيشن وهل بالفعل يحدث أشياء غريبة كما حدث فى الجزء الثاني؟



لا.. أحب أن أوضح أننا عندما صرحنا بأن هناك أشياء غريبة تحدث فى الجزء الثاني كان مجرد وهم ولا يوجد أى شىء غريب، لأن معظم فريق عمل المسلسل كان مندمج ”حبتين” فى أحداث المسلسل وهو ما جعلنا نشعر بشىء من هذا القبيل وأن الجزء الجديد لا يحدث داخل كواليسه أى أفعال غريبة أو أى شىء خارج عن المألوف.

وماذا عن المخرج أحمد سمير فرج وسر الكيمياء التى تجمعكم منذ الجزء الأول من المداح؟

حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج





المخرج أحمد سمير فرج هو رزقي فى هذا المسلسل، أعتقد أن النجاح الذى نعيشه الآن وعلى مدار الجزئين الماضيين كان بسبب هذا الرجل الذي يتفاني فى عمله لأقصى درجة ، وأعتقد أنني لو تحدثت عنه لا يسعني هذا الحديث أن أذكر ما يقوم به من مجهود لإنجاح هذا العمل، وحابب أن اوجه له الشكر من خلال هذا الحديث.

بعيدا عن المداح هل شاهدت أعمال درامية مختلفة هذا العام؟



اليوم 26 رمضان ولازالت أواصل تصوير مشاهدى فى مسلسل المداح ولم استطع ان أشاهد أى أعمال درامية بسبب انشغالى الدائم بالتصوير، ولكن أتابع ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا وأهنىء صناع الدراما على الأعمال الجيدة التى تظهر على الشاشة بعد مجهود شهور طويلة من التصوير.

هل ابتعدت عن السينما بشكل نهائى ؟

حمادة هلال





لا ابتعد عن السينما بشكل نهائى ولكن انشغالى الفترة الماضية بتقديم المداح هو من أبعدني عنها، ولكن الفترة القادمة سوف أبدأ فى التحضير لفيلم جديد وأتمنى أن ينال اعجاب الجمهور.

وماذا عن الأغاني التى تحضير لها حاليًا؟



بالفعل أنا أنتهيت من تسجيل أغنتين دفعة واحدة ونعمل خلال هذه الفترة على الإنتهاء من مكساج إحداهما لطرحها مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وأتمنى أن ننتهى من تنفيذها لتكون مفاجأة للجمهور فى العيد.