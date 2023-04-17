تكثيف حملات النظافة في الشرقية تزامناً مع الاحتفال بشم النسيم

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات فضلاً عن مراجعه أعمده الإناره، لتهيئته الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم..

و قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر برفع كفاءة منظومة النظافة العامة لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث والأمراض حرصاً على صحة المواطنين وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه ونقلها الى النقطة الوسيطة فضلاً عن متابعه أعمال رش الباعوض والناموس سواء باستخدام جهاز رش الضباب "التيفا " او رش الرزاز للقضاء على اليرقات المسببة لتكاثر الناموس والبعوض حيث تم رش منطقه التأمينات وعزبه البلبيسى.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع كفاءة منظومة النظافة العامة لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث حرصاً على صحة المواطنين حيث تم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع والأحياء الرئيسية بالمدينة ومدخلها.

و تابعت رئاسة حى أول الزقازيق أعمال الدهانات والتجميل ورفع كفائه البلدورات بشارع طلعت حرب طريق الكورنيش من أجل أظهار شوارع وميادين حى أول بالصور الحضاريه والجماليه المشرفه وكثفت رئاسة حى ثاني الزقازيق أعمال النظافة بكافة قطاعات الحي وغسيل الأرصفة والمتنزهات تزامناً مع احتفالات بعيد شم النسيم وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بالتعاون مع مشرفي وعمال ادارة المخلفات الصلبه والبلديه بمجلس المدينه برفع تراكمات القمامه من كافه المناطق بشوارع المدينة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملة نظافة ورفع التراكمات الترابيه من كافه الشوارع الفرعيه والرئيسيه بالمدينة ، حيث تم رفع الاتربه من الاتجاهين بمدخل المدينه لخلق بيئة صحيه تليق المواطنين وقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية برفع كفاءة المداخل و المخارج لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير برفع السفوحه من علي جانبي الطريق العام ابو كبير /فاقوس وطريق كفر صقر ابووكبير فضلاً عن مسح الطريق بإستخدام الجليدر بالطرق الداخليه ودهان البلدورات علي جانبي الطريق العام.