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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تتهم الصين بمحاولة تغيير "القواعد الحالية" في آسيا والمحيط الهادئ

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الصين بمحاولة تغيير "القواعد الحالية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وأضافت بيربوك، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اليابان، أن شركاء الغرب في هذه المنطقة يحتاجون مد يد العون".

وتابعت: "يواجه العديد من شركائنا في آسيا والمحيط الهادئ، رغبة الصين المتزايدة بتغيير القواعد العامة في المنطقة، واستبدالها بقواعدها الخاصة، وتؤكد بكين طموحها بالقول إن المنطقة تفتقر للقواعد، بالرغم من مصادقتهم على المعاهدات التي أبرمت في المنطقة".

واستشهدت بيربوك، "باستهداف زورق دورية فلبيني بأشعة الليزر في فبراير الماضي، وإنشاء الصين لمجموعة جزر اصطناعية في المنطقة".

وأضافت، "يجب على شركائنا الاعتماد علينا، وهذا ينطبق بشكل خاص على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي واحدة من أهم المناطق التي سيتم فيها تحديد الخطوط المستقبلية العريضة للنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين".

وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك الصين منطقة آسيا والمحيط الهادئ وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليابان

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