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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق وأوكرانيا يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك

صدى البلد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع وزير الخارجية الأوكراني ديميترو ايفانوفيتش كوليبا، اليوم/الاثنين/، العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل، اليوم، وزير الخارجية الأوكراني ديميترو ايفانوفيتش كوليبا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.

وأكد السوداني، بحسب البيان انفتاح الحكومة على توسعة آفاق التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى الموقف المبدئي للعراق في رفض الحروب والنزاعات المسلحة، وتبنيه الدعوة للحوار كأساسٍ لحل المشكلات والخلافات الدولية والإقليمية.

من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني، عن رغبة بلاده في تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي، وتقدير حكومته لمكانة العراق الإقليمية والدولية، ودوره المحوري البارز في دعم جهود الاستقرار الدولي ومبادرات السلام.

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