إعلامي: شيكابالا قام بتعنيف حسام عبد المجيد بعد مباراة المقاولون

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك عنف زميله بالفريق حسام عبد المجيد عقب مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"شيكابالا قام بتعنيف حسام عبد المجيد بعد الخطأ الذي وقع فيه مع نهاية مباراة المقاولون العرب وتسجيل هدف التعادل وقام بتوبيخه على الخطأ."

وأضاف:" ظهرت علامات الغضب على شيكابالا وتوبيخه لمدافع فريق الزمالك حسام عبد المجيد والذي لم يعجبه طريقة كلام شيكابالا معه ورفض حديثه معه".

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون

خطف المقاولون العرب نقطة ثمينة من الزمالك في الوقت القاتل في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة فى الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

سجل جون أوكلى، هدف التقدم لذئاب الجبل في شباك الزمالك في الدقيقة 25.

وأدرك زيزو هدف التعادل من متابعة جيدة في الدقيقة 34.

وعزز مصطفى شلبي النتيجة لصالح نادي الزمالك وسجل الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وأحرز المقاولون العرب هدف التعادل في الوقت القاتل أمام الزمالك عن طريق فادي فريد.

ويحافظ الزمالك على المركز الرابع برصيد 40 نقطة ،وارتفع رصيد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 36نقطة.

وهدد الزمالك مرمى المقاولون العرب برأسية منسى ولكن يتصدى لها أبو السعود ببراعة .

وحرم القائم الزمالك من هدف التقدم بعد تسديدة قوية من دونجا.