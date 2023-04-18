ما هي أفضل العلاجات المنزلية لإزالة الجير من الأسنان؟

يتراكم اصفرار الأسنان؛ بسبب الأطعمة التي نتناولها يُعرف هذا باسم اللويحة، عندما يلتصق البلاك بالأسنان؛ يطلق عليه الجير، لذلك نستعرض لكم من خلال الأحداث التالية طرق تنظيف الأسنان.

صودا الخبز

وفقًا لدراسة المنشورة على NCBI ، فإن صودا الخبز مادة كاشطة يمكن أن تساعد في إزالة الجير العالق على أسنانك. لعمل معجون ، أضف القليل من الماء إلى ملعقة صغيرة من صودا الخبز. اغسل أسنانك بهذا المعجون واشطفه بعد فترة. كرر هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج بحسب ما نشره موقع هيلثي .

شطف الأسنان بالماء المالح



المياه المالحة مطهر طبيعي يمكن أن يساعد في إزالة البكتيريا والبلاك من أسنانك. امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وتغرغر لمدة نصف ساعة على الأقل. يمكنك الاستفادة من القيام بذلك مرتين في اليوم لعدة أيام.

بيروكسيد الهيدروجين



بيروكسيد الهيدروجين هو عامل تبييض طبيعي يمكنه إزالة الجير من أسنانك. لإزالة الجير ، اخلطي كميات متساوية من بيروكسيد الهيدروجين والماء. اشطفه بهذا الخليط بإبقائه في الفم لمدة 30 ثانية على الأقل. افعل ذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

شطف الأسنان بالزيت

في هذه التقنية القديمة، يتم الشطف بالزيت لإزالة البكتيريا من الفم. وفقًا لدراسة (المرجع) المنشورة على NCBI ، يمكنك استخدام زيت جوز الهند لهذا الغرض لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا. ضعي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في الفم وحركيه لمدة 20-30 دقيقة. كرر هذا مرة واحدة في الأسبوع.

قشر البرتقال والليمون





تحتوي قشور الفاكهة مثل قشور البرتقال والليمون على حامض الستريك الذي يمكن أن يساعد في تكسير الجير. للقيام بذلك ، افركي الجزء الداخلي من قشر البرتقال أو الليمون على أسنانك ثم اشطفيه بالماء. كرر هذا مرة واحدة في الأسبوع.

اعتن بهذه الأشياء بشكل خاص

نظف أسنانك مرتين يوميًا على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

استخدم الخيط يوميًا لإزالة البلاك وجزيئات الطعام العالقة في الفجوات بين أسنانك.

استخدم غسول الفم المطهر لقتل البكتيريا وإنعاش النفس.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا يتكون من أطعمة منخفضة السكر وعالية الألياف.

توقف عن التدخين أو استخدام منتجات التبغ.