بإطلالة رمضانية.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار على إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة تبرز جمالها.

وظهرت لاميتا بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار حيث كانت مرتدية عباءة رمضانية باللون الأصفر الفاتح، المطرز بالذهبي، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج، على الألوان الترابية الناعمة، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الفاتح.



وعلقت لاميتا علي الصور: "رمضان كريم عيد سعيد".

أعمال لاميتا فرنجية

وشاركت لاميتا فرنجية في أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسني والنجمة مي عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فني.

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي، بابنهما الأول “جاستن” في أغسطس 2016، بالولايات المتحدة الأمريكية.