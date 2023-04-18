عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رمضانية.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار على إنستجرام| شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

نشرت  الفنانة لاميتا فرنجيه، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة تبرز جمالها.

وظهرت لاميتا بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار حيث كانت مرتدية عباءة رمضانية باللون الأصفر الفاتح، المطرز بالذهبي، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج، على الألوان الترابية الناعمة، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الفاتح.
 

وعلقت لاميتا علي الصور: "رمضان كريم عيد سعيد".

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية في أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسني والنجمة مي عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فني.

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي، بابنهما الأول “جاستن” في أغسطس 2016، بالولايات المتحدة الأمريكية.

رامز جلال تامر حسني محمد هنيدي لاميتا فرنجية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة احمد عز أبو العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

ترشيحاتنا

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

اعتقال أمريكيين في نيويورك بتهمة إدارة «مركز شرطة سري» صيني

علامات ليلة القدر كاملة وصحيحة بالتفصيل.. كم شاهدت منها بين الأمس واليوم؟

اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-4-2023

احذر.. السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى طبقا لقانون العقوبات

متواصلون مع المصريين في السودان.. وزارة الهجرة تكشف آخر تحركاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذهل.. اكتشاف مجرة جديدة مُضاءة بالأشعة تحت الحمراء

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ