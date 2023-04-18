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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب.. أفضل هاتف من سامسونج للشراء في رمضان

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A23

يبحث الكثير من راغبي الشراء، عن هواتف ذكية بمواصفات مميزة مع أسعار مناسبة، ونظرا لأن الكثير من الهواتف تحصل على العروض والتخفيضات بمناسبة شهر رمضان؛ يعد هاتف Galaxy A23 واحدا من الهواتف المميزة من شركة سامسونج التي يمكن شرائها بسعر مناسب.  

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصرية في شهر رمضان بسعر يبدأ من حوالي 5 آلاف و900 جنيه، وذلك لنسخة 128 / 4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب المتجر وأيضا حسب النسخة.  

سعر هاتف سامسونج Galaxy A23 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A23  بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD مقاس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، ودقة 1080x2408 بيكسل وزجاج حماية من Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/1.8 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم   الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية  64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A23  على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات. 

هاتف Galaxy A23 سعر هاتف Galaxy A23 سامسونج هواتف سامسونج شهر رمضان

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