بقفطان لافت.. نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي، في الصور، بإطلالة رمضانية لافتة، حيث ارتدت قفطانا طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالنقوشات والألوان المتناسقة مع بعضها البعض.

وانتعلت نيرمين الفقي، حذاء أسود أنيق ذا كعب عالٍ، كما تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيرمين الفقي، على خصلات شعرها البني المموج، المنسدلة على كتفهيا، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.