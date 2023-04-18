هدية الرئيس للأسوانيين.. وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان امام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية مشيرا الى أن الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين وتشغيلهما تجريبيا يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة مضيفا ان هذين المشروعين هما هدية فخامة الرئيس لأهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك لافتا الى ان فخامة الرئيس قد وجه بضرورة التشغيل التجريبي للكوبريين قبل العيد لخدمة اهالي اسوان وتسهيل تنقلاتهم المختلفة .



وأوضح الوزير ان كوبري السيل اعلى مزلقان السيل بمحافظة اسوان يبلغ طوله 560 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى اقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين لافتا الى الكوبري سيساهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان/السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة خاصة بعد ان عانى أهل اسوان منذ سنوات من اختناق حركة المرور عند مزلقان السيل بالاضافة الى وقوع عدد من حوادث السيارات والافرادز



وفيما يتعلق بكوبري أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان أشار الوزير الى ان طول الكوبري يبلغ 650 مترا بعرض19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة أنه تم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر وحيث سيساهم الكوبري في فك الاختناقات المرورية التي كانت تحدث عند غلق المزلقان بالإضافة الي تجنب وقوع الحوادث.

IMG-20230418-WA0005

IMG-20230418-WA0006

IMG-20230418-WA0008

IMG-20230418-WA0010

IMG-20230418-WA0007

IMG-20230418-WA0009

IMG-20230418-WA0003

IMG-20230418-WA0002

IMG-20230418-WA0004